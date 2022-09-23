Kırklareli haberleri! Kırklareli'nde kolu helezon makinesine sıkışan kadın yaralandı
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Kırklareli haberleri: Lüleburgaz ilçesinde kolu helezon makinesine sıkışan kadın hastaneye kaldırıldı.
Lüleburgaz ilçesinde kolu helezon makinesine sıkışan kadın hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Sakızköy'de helezon makinesi ile depoya ayçiçeği aktaran Hamide Sunmaz'ın kolu makineye sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri Sunmaz'ın kolunu helezon makinesinden çıkardı.
Yaralı kadın sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel