Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli haberleri | Kırklareli'nde kaybolan koyun sürüsü AFAD ekiplerince bulundu

Güncel Haberler

Kırklareli haberleri | Kırklareli'nde kaybolan koyun sürüsü AFAD ekiplerince bulundu

Kırklareli gündem haberine göre Kırklareli'nde merada kaybolan 105 küçükbaş hayvan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu bulundu.

Kırklareli'nde merada kaybolan 105 küçükbaş hayvan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu bulundu.

Merkeze bağlı Yündolan köyünde İ.O'ya ait koyun sürüsünün bir kısmı kayboldu. Bir süre sonra hayvanlarının eksik olduğunu fark eden İ.O, bölgede arama yaptı.

Köylüler tarafından da aranan koyunların bulunamaması üzerine durum AFAD ve jandarmaya bildirildi.

AFAD ekipleri, bölgede dronla havadan ve karadan çalışma başlattı.

Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonrasında 105 küçükbaş hayvan bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title