Kırklareli haberleri... Kırklareli'nde jandarma ekipleri göletlere balık yavrusu bıraktı Kırklareli haber: Kırklareli Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının "Balıklandırma Projesi" kapsamında iki gölete 30 bin balık yavrusu saldı. Kırklareli Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının "Balıklandırma Projesi" kapsamında iki gölete 30 bin balık yavrusu saldı. Jandarma ekipleri, Devlet Su İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Pınarhisar ilçesinde Kurudere ile Çayırdere göletlerinde balık salımı faaliyetinde bulundu. Jandarma ekipleri 30 bin balık yavrusunu gölete bıraktı. Proje kapsamında il genelinde 26 gölet ve baraja 1 milyon 335 sazan balığı yavrusu salınmasının planlandığı belirtildi. Güncel AA / Özgün Tiran Kırklareli Jandarma Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırklareli haberleri... Kırklareli'nde jandarma ekipleri göletlere balık yavrusu bıraktı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.