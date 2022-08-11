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Kırklareli haberleri... Kırklareli'nde jandarma ekipleri göletlere balık yavrusu bıraktı

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Kırklareli haberleri... Kırklareli'nde jandarma ekipleri göletlere balık yavrusu bıraktı

Kırklareli haber: Kırklareli Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının "Balıklandırma Projesi" kapsamında iki gölete 30 bin balık yavrusu saldı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının "Balıklandırma Projesi" kapsamında iki gölete 30 bin balık yavrusu saldı.

Jandarma ekipleri, Devlet Su İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Pınarhisar ilçesinde Kurudere ile Çayırdere göletlerinde balık salımı faaliyetinde bulundu.

Jandarma ekipleri 30 bin balık yavrusunu gölete bıraktı.

Proje kapsamında il genelinde 26 gölet ve baraja 1 milyon 335 sazan balığı yavrusu salınmasının planlandığı belirtildi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

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