Kırklareli haberleri! Kırklareli'nde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi Güncel Haberler Kırklareli gündem haberi | Kırklareli'nin Lüleburgaz, Pınarhisar, Vize, Demirköy, Pehlivanköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Kırklareli'nin Lüleburgaz, Pınarhisar, Vize, Demirköy, Pehlivanköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Lüleburgaz ilçesinde Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Kaymakam Salih Yüce, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Garnizon Komutanı Albay Tevfik Abaşlıoğlu ve gaziler katıldı. Törende Kaymakam Yüce, Garnizon Komutanı Abaşlıoğlu ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkan Yardımcısı Süleyman Sevinç Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Kıbrıs Gazisi Faruk Batı, konuşmasında, 19 Eylül Gaziler Günü'nün kutlu olmasını diledi. Gazilerin ülke müdafaası için canlarını siper ettiğini ifade eden Batı, şehit ve gazileri minnetle andıklarını kaydetti. Pınarhisar, Vize, Demirköy, Pehlivanköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde de tören düzenlendi. Güncel Kaynak: AA / Çınar Türkmen 19 Eylül Gaziler Günü Kırklareli Vize Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırklareli haberleri! Kırklareli'nde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.