Kırklareli haberleri | Kırklareli'nde düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan 2 kişi tutuklandı Güncel Haberler Gelen Kırklareli haberine göre Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Armutveren köyü yakınlarında düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekipler, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla A.D. ve M.D'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Özgün Tiran Kırklareli Güncel Haberler

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