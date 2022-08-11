Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi Kırklareli haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi Zafer Caddesi'nde Mustafa Sazkesen'e ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının bitişik evlere sıçramaması için mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerine destek verdi. Ekipler yangını güçlükle kontrol altına aldı.Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Güncel AA / Çınar Türkmen Lüleburgaz Kırklareli Güneş Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.