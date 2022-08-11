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Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

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Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Kırklareli haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi Zafer Caddesi'nde Mustafa Sazkesen'e ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının bitişik evlere sıçramaması için mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerine destek verdi.

Ekipler yangını güçlükle kontrol altına aldı.Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Lüleburgaz Kırklareli Güneş Güncel Haberler

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