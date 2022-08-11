Kırklareli haberleri! Kırklareli'nde bariyere çarpıp alev alan otomobildeki yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı Kırklareli gündem haberi... Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin bariyere çarpıp alev alması sonucu 3'ü çocuk 5 yabancı uyruklu yaralandı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin bariyere çarpıp alev alması sonucu 3'ü çocuk 5 yabancı uyruklu yaralandı. Alınan bilgiye göre, Psday Alkazzaz yönetimindeki otomobil, TEM otoyolu Lüleburgaz gişelerine yakın yerde bariyerlere çarptı. Şarampole devrilen otomobil alev aldı. Diğer sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkarılan İrlanda vatandaşı 3'ü çocuk 5 kişi, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın Babaeski Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü, otomobil kullanılamaz hale geldi. Güncel AA / Özgün Tiran Lüleburgaz Kırklareli Güncel Haberler

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