Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde 45 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Gelen Kırklareli haberlerine göre Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 45 düzensiz göçmen yakalandı. Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 45 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demircihalil köyünde yaptığı yol uygulamasında 6 araçta Suriye, Fas ve Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ekipler göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Özgün Tiran Kırklareli Suriye Fas Güncel Haberler

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