Kırklareli haberleri... Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı
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Gelen Kırklareli haberlerine göre Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 24 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, üç bölgede, Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel