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Kırklareli haberleri... Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli haberleri... Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli haber: Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Pınarhisar ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgedeki 6 araçta Afganistan, Cezayir ve Fas uyruklu 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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