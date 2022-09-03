Kırklareli haberleri... Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Kırklareli habere göre Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 18 düzensiz göçmen yakalandı. Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 18 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bölgede 18 Pakistan ve Suriye uyruklu düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Özgün Tiran Kırklareli Güncel Haberler

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