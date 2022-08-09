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Kırklareli haberleri! Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli haberleri! Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli haberi: Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 16 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Ahlatlı köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, köyde Suriye ve Filistin uyruklu 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

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