Kırklareli haberleri | Kırklareli'nde 151 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Kırklareli haberleri... Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 151 düzensiz göçmen yakalandı. Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 151 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi, Demirköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekiplerin yakaladığı 151 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Özgün Tiran Kırklareli Göçmen Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırklareli haberleri | Kırklareli'nde 151 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.