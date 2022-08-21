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Kırklareli haberi | Meteorolojiden Edirne ve Kırklareli çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

Kırklareli haberi | Meteorolojiden Edirne ve Kırklareli çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

Güncel Haberler

Kırklareli gündem haberine göre Edirne ve Kırklareli çevresinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Edirne ve Kırklareli çevresinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, önümüzdeki 2 saat boyunca Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yerel olarak kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel

Kırklareli Edirne Güncel Haberler

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