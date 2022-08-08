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Kırklareli haberi! Lüleburgaz'da yüksekten düşen kişi yaralandı

Kırklareli haberi! Lüleburgaz'da yüksekten düşen kişi yaralandı

Kırklareli gündem haberi | Lüleburgaz ilçesinde evinin balkonundan düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

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Lüleburgaz ilçesinde evinin balkonundan düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi İstasyon Caddesi'nde beş katlı apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonunda temizlik yapan Ertan Üzülmez, dengesini kaybederek yere düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Üzülmez'i Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Üzülmez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

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