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Kırklareli haberi: Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

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Kırklareli haberi: Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kırklareli haberleri... Lüleburgaz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Lüleburgaz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla yaptığı uygulamada, arazide kendiliğinden yetişen kenevirleri toplayan şüphelileri suç üstü yakaladı.

Olayda Ö.D. ve A.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin topladığı, 1 kilogram 400 gram kenevir yakılıp imha edildi.

Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Lüleburgaz Narkotik Güncel Haberler

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