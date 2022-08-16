Haber : Kırklareli haberi | Lüleburgaz'da depreme dayanıksız 130 bina yıkıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli haberi | Lüleburgaz'da depreme dayanıksız 130 bina yıkıldı

Kırklareli haberi | Lüleburgaz'da depreme dayanıksız 130 bina yıkıldı

Kırklareli gelişmesine göre Lüleburgaz ilçesinde depreme dayanıksız 130 bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Lüleburgaz ilçesinde depreme dayanıksız 130 bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, olası depremlere karşı bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

Bu kapsamda ilçede 40 toplanma alanı belirlendiği ifade edilen açıklamada, depreme dayanıksız olduğu belirlenen 137 binadan 130'unun yıkıldığı, 7 binayla ilgili yasal sürecin devam ettiği bildirildi.

Çalışmaların AFAD koordinatörlüğünde devam ettiği bildirilen açıklamada, "Her mahallede belirlenen acil toplanma alanlarına vatandaşlar luleburgaz.bel.tr internet adresi içinde yer alan 'acil toplanma alanı' butonuna tıklayarak ulaşabiliyor. Lüleburgaz, Kırklareli il genelinde en fazla acil toplanma alanına sahip ilçe konumunda bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli Lüleburgaz Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title