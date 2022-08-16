Kırklareli haberi | Lüleburgaz'da depreme dayanıksız 130 bina yıkıldı Kırklareli gelişmesine göre Lüleburgaz ilçesinde depreme dayanıksız 130 bina kontrollü şekilde yıkıldı. Lüleburgaz ilçesinde depreme dayanıksız 130 bina kontrollü şekilde yıkıldı. Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, olası depremlere karşı bazı tedbirlerin alındığı belirtildi. Bu kapsamda ilçede 40 toplanma alanı belirlendiği ifade edilen açıklamada, depreme dayanıksız olduğu belirlenen 137 binadan 130'unun yıkıldığı, 7 binayla ilgili yasal sürecin devam ettiği bildirildi. Çalışmaların AFAD koordinatörlüğünde devam ettiği bildirilen açıklamada, "Her mahallede belirlenen acil toplanma alanlarına vatandaşlar luleburgaz.bel.tr internet adresi içinde yer alan 'acil toplanma alanı' butonuna tıklayarak ulaşabiliyor. Lüleburgaz, Kırklareli il genelinde en fazla acil toplanma alanına sahip ilçe konumunda bulunuyor." ifadeleri kullanıldı. Güncel AA / Özgün Tiran Kırklareli Lüleburgaz Güncel Haberler

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