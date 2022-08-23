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Kırklareli haberi | Kırklareliler bozuk yollardan şikayetçi

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Kırklareli haberine göre Kırklareliler bozuk yollardan şikayetçi Yollar ve kaldırımlar adeta patates tarlasına döndü Kırklareli'nde yollardan ve yapılmayan kaldırımlar sebebiyle vatandaşlar tepki gösterdi.

Kırklareliler bozuk yollardan şikayetçi

Yollar ve kaldırımlar adeta patates tarlasına döndü

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde yollardan ve yapılmayan kaldırımlar sebebiyle vatandaşlar tepki gösterdi.

Kırklareli'nde adeta patates tarlasına dönen yolardan ve kaldırımlardan vatandaşlar şikayetçi. Araç sürücüleri yollarda ilerlemekte yayalar ise bozulan ve bir türlü yapılamayan kaldırımlarda yürümekte zorlanıyor.

Mahalle sakinleri, bir an önce yetkililerin sahaya inmeleri ve gerekli bozuk kaldırımların, yolların yapılmasını istiyor. Mahalle sakinlerinden Erdoğan Özserkan, yolların çok kötü olduğunu ve bozuk bırakıldığını vurgulayarak, "Bu yollar çok berbat. Kimse ilgilenmiyor. Belediyeye haber verdik. Hiç kimse el atmıyor. Kırklareli'nde çok sorun var. Bir temizlik sorunu, otopark sorunu var. Yetkiler bu konuda duyarsız kalıyor. Kırklarelimiz güzel ama güzelliklerle çirkinlikler yan yana. Herkes yapacağı şeyi yapsın" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Güncel

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