Kırklareli haberi | Kırklareli Valisi Ekici, eğitim kurumlarında incelemede bulundu Güncel Haberler Kırklareli haber: Kırklareli Valisi Birol Ekici, eğitim kurumlarında incelemede bulundu. Kırklareli Valisi Birol Ekici, eğitim kurumlarında incelemede bulundu. Ekici, beraberindeki İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile birlikte Karahıdır Özel Eğitim Anaokulu'nu ziyaret etti. Okul Müdürü Esra Çıkı'dan okul hakkında bilgiler alan Ekici, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yapılacak faaliyetleri değerlendirdi. Okulların yeni eğitim dönemine hazırlandığını ifade eden Ekici, öğrencilere de yeni dönemde başarılar diledi. Güncel Kaynak: AA / Ufuk Ertop Birol Ekici Kırklareli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırklareli haberi | Kırklareli Valisi Ekici, eğitim kurumlarında incelemede bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.