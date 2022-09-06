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Kırklareli haberi... Kırklareli Valiliği İnece Belediye Başkanı Vardar hakkında inceleme başlattı

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Kırklareli haberi... Kırklareli Valiliği İnece Belediye Başkanı Vardar hakkında inceleme başlattı

Kırklareli gündem haberi: Kırklareli'nin İnece Beldesi Belediye Başkanı Şahabettin Vardar hakkında makam aracını "hizmet dışı ve alkollü kullandığı" iddiasıyla Kırklareli Valiliğince inceleme başlatıldı.

Kırklareli'nin İnece Beldesi Belediye Başkanı Şahabettin Vardar hakkında makam aracını "hizmet dışı ve alkollü kullandığı" iddiasıyla Kırklareli Valiliğince inceleme başlatıldı.

Vardar dün idaresindeki belediyeye ait 39 AK 328 plakalı makam aracı ile İstasyon Mahallesi'nde trafik kazası yaptı. Kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen araçtan hafif yaralı olarak çıkan Vardar, ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisi sonrası Vardar taburcu edildi.

Kırklareli Valiliği, Vardar'ın hizmet aracını "hizmet dışı ve alkollü kullandığı" iddiasıyla inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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