Kırklareli haberi... Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli habere göre Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti.

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti.

İmam Hatip Ortaokulu'nda 6. sınıflar için açılan kurslara katılan öğrencilerle bir araya gelen Akdemir, kurslar hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.

Destekleme ve yetiştirme kurslarını önemsediklerini aktaran Akdemir, öğrencilerin geleceğe emin adımlarla hazırlandığını belirtti.

Öğrencilerin kurslar sayesinde günlük derslerin ardından öğrendiklerini pekiştirdiğini ifade eden Akdemir, kurslara katılan öğrencilere teşekkür ederek başarılar diledi.

Akdemir, daha sonra Adalet Erez ve Arife Bekir Uğurlu ilkokullarını ziyaret etti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köy ve bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Geçitağzı, Çağlayık ve Kula köyleri ile Babaeski ilçesinin Gazikemal Mahallesi'ne 28 Eylül Çarşamba günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, Geçitağzı, Çağlayık ve Kula köylerinde 09.00-17.00, Gazikemal Mahallesi'nde ise 10.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

4-6 yaş Kur'an kursları başladı

Kırklareli Müftülüğünce düzenlenen 4-6 yaş Kur'an kursları başladı.

Müftü Yusuf Eviş ile Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir, Sungurbey Eğitim Merkezi'ndeki kursları ziyaret etti.

Devam eden eğitim hakkında yetkililerden bilgi alan Eviş, "2022-2023 eğitim-öğretim yılında 4-6 yaş okul öncesi ve yetişkin sınıflarda eğitime başlayan Kur'an kurslarında öğrencilerimizle bir araya geldik. Yeni dönemin öğreticilerimiz ve öğrenciler için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.