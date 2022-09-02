Kırklareli haberi | Kırklareli'nden kısa kısa Güncel Haberler Kırklareli haberleri: Kırklareli Valisi Birol Ekici, şiir dinletisi etkinliğine katıldı. Kırklareli Valisi Birol Ekici, şiir dinletisi etkinliğine katıldı. Kırklareli Kültür Sanat ve Edebiyatçıları Derneği (KIRKSEDER) ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında şiir dinletisi düzenlendi. Etkinlikte, dernek üyeleri tarafından yazılan şiirler okundu. Vali Ekici, böyle güzel bir etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Vali Ekici, esnaf ziyaretinde bulundu Kırklareli Valisi Birol Ekici, esnafı ziyaret ederek istek ve sıkıntıları dinledi, hayırlı işler diledi. Vali Ekici, vatandaşlarla da sohbet etti. Vali Ekici, incelemede bulundu Vali Birol Ekici, Gençlik Merkezi'nde incelemede bulundu. Merkezi gezen Ekici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gençlik merkezlerinin çalışmalarının önemli olduğunu ifade eden Ekici, gençlerin merkezden en üst düzeyde faydalanması gerektiğini kaydetti. Güncel Kaynak: AA / Özgün Tiran Birol Ekici Kırklareli gençlik Güncel Haberler

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