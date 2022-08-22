Kırklareli haberi... Kırklareli'nden kısa kısa Güncel Haberler Kırklareli gündem haberine göre Demirköy'de yol yapım çalışmaları sürüyor. Demirköy'de yol yapım çalışmaları sürüyor. Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Yeni Mahalle'de devam eden çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yol yapım çalışmalarına hız kazandırdıklarını söyledi. Ekiplerin Yeni Mahalle'de cadde ve sokaklara beton asfalt işlemi uyguladıklarını ifade eden Gün, çalışmayı en kısa zamanda bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Kaliteli hizmet gerçekleştirmek adına gece gündüz emek verdiklerini ifade eden Gün, vatandaşlara hizmet sunmanın mutluluğunu duyduğunu dile getirdi. Doğal gaz çalışması Pınarhisar ilçesinde 4. etap doğal gaz çalışmaları sürüyor. GAZDAŞ Trakya Bölge Müdürlüğü ekipleri, Beylik Mahallesi'nde altyapı ana hat çalışmasında bulunuyor. Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay da ekiplerin çalışmalarını inceledi. Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal gaz hattı çalışmalarının hızla yürütüldüğünü belirtti. İlçenin tamamına doğal gaz ulaştırmayı hedeflediklerini aktaran Talay, ekiplerin büyük bir özveri ile çalıştığını kaydetti. Güncel Kaynak: AA / Ufuk Ertop Recep Gün Güncel Haberler

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