Kırklareli haberi! Kırklareli'nden kısa kısa Güncel Haberler Kırklareli yerel gündem haberine göre Kırklareli Valisi Birol Ekici, gazi Namık Gürsel ile İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Sertaç İpek'i makamında kabul etti. Kırklareli Valisi Birol Ekici, gazi Namık Gürsel ile İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Sertaç İpek'i makamında kabul etti. Vali Ekici, ilk olarak gazi Gürsel ile bir araya gelerek sohbet etti. Ardından İpek'i kabul eden Ekici, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekici, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sokak köpekleri kısırlaştırılıyor Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresince köy, belde ve ilçelerdeki sokak köpeklerini kısırlaştırma çalışması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, kısırlaştırılan hayvanların kayıt altına alınarak yeniden doğal ortamlarına bırakıldıklarını belirtildi. Açıklamada, çalışmaların yıl boyu devam edeceği kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Özgün Tiran Birol Ekici Kırklareli Güncel Haberler

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