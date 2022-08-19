Kırklareli haberi: Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli yerel gündem haberine göre Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i makamında kabul etti. Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i makamında kabul etti. Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman esnaf ve sanatkarların yanında olduklarını söyledi. Palandöken de konfederasyon olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Ekici'ye bilgi verdi. Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı Kırklareli'nde Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Birol Ekici başkanlığında Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda koruma kurulu kararları değerlendirildi. Toplantı kurul üyelerinin görüş ve önerileri ile sona erdi. Güncel Kaynak: AA / Özgün Tiran Bendevi Palandöken Birol Ekici Kırklareli Türkiye Güncel Haberler

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