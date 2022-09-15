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Kırklareli haberi... Kırklareli'nde muhtarlar toplantısı yapıldı

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Kırklareli haberi... Kırklareli'nde muhtarlar toplantısı yapıldı

Kırklareli gündem haberi... Kırklareli Valiliğince muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Kırklareli Valiliğince muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Vali Birol Ekici başkanlığında, Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Vali Ekici, mahallesine ve köyüne özveriyle hizmet eden muhtarlara teşekkür etti.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü olduğunu ifade eden Ekici, muhtarların istek ve sıkıntılarının çözüme kavuşturulması için bu tür toplantıların her ay düzenlendiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından köylere yapılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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