Kırklareli haberi! Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi gezerken yakalandı Gelen Kırklareli haberine göre Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, belde meydanında gezerken yakalandı. Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, belde meydanında gezerken yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde sürdürdüğü asayiş uygulamasında T.Y'nin Kovid-19 testinin pozitif olduğu ve karantinada bulunması gerektiğini tespit etti. Ekipler tarafından 4 bin 500 lira ceza uygulanan T.Y. sağlık ekiplerine teslim edildi. Bu kişi, sağlık ekiplerince evine götürüldü. Güncel AA / Özgün Tiran Kırklareli Güncel Haberler

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