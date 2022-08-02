Kırklareli haberi! Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi gezerken yakalandı - Haberler

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Kırklareli haberi! Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi gezerken yakalandı

Kırklareli haberi! Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi gezerken yakalandı

Gelen Kırklareli haberine göre Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, belde meydanında gezerken yakalandı.

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Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, belde meydanında gezerken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde sürdürdüğü asayiş uygulamasında T.Y'nin Kovid-19 testinin pozitif olduğu ve karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Ekipler tarafından 4 bin 500 lira ceza uygulanan T.Y. sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bu kişi, sağlık ekiplerince evine götürüldü.

AA / Özgün Tiran - Güncel

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