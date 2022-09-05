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Kırklareli haberi | Kırklareli'nde kamyonette 860 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi

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Kırklareli haberi | Kırklareli'nde kamyonette 860 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi

Kırklareli haber... Kırklareli'nde bir kamyonette 860 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Kırklareli'nde bir kamyonette 860 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak tütün getirileceği istihbaratı üzerine çalışma yaptı.

Ekipler T.K. yönetimindeki kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada 860 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili T.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Güncel Haberler

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