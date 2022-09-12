Kırklareli haberi... Kırklareli'nde İlköğretim Haftası kutlamaları başladı Güncel Haberler Kırklareli haberine göre Kırklareli'nde, İlköğretim Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Kırklareli'nde, İlköğretim Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı okundu. Kalkan, konuşmasında, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti. Öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim döneminde başarılar dileyen Kalkan, gelecek nesillerin yetişmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Güncel Kaynak: AA / Ufuk Ertop Kırklareli Güncel Haberler

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