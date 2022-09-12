Kırklareli haberi! Kırklareli'nde dere yatağında 160 bin kök Hint keneviri ele geçirildi Güncel Haberler Gelen Kırklareli haberine göre Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 160 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 160 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karamesutlu köyünde dere yatağında kendiliğinden yetiştiği değerlendirilen Hint keneviri olduğu bilgisini aldı. Bölgede yapılan incelemede 160 bin kök Hint keneviri tespit edildi. Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde imha etti. Güncel Kaynak: AA / Özgün Tiran Kırklareli Güncel Haberler

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