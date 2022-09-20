Kırklareli haberi... Kırklareli'nde darbettikleri kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı Güncel Haberler Kırklareli haber: Kırklareli'nde darbettikleri kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı. Kırklareli'nde darbettikleri kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesi'nde bir grup arasında kavga olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, 1 kişinin yaralı halde yerde yattığını gördü. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri olayda darbedilip bıçakla yaralanan M.M.H'yi Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheli G.A, M.Y. ile Y.C. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Özgün Tiran Pınar Mahallesi Kırklareli kavga Güncel Haberler

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