Kırklareli gündem haberleri... KIRKLARELİ - Bir tarlada ele geçen 107 bin Hint keneviri imha edildi Güncel Haberler Kırklareli haberler... Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki 107 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki 107 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Nadırlı köyünde 8 dönümlük bir tarlada Hint keneviri olduğu bilgisini aldı. Bölgede yapılan incelemede 107 bin kök Hint keneviri tespit edildi. Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde imha etti. Olayla ilgili tarla sahibi gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Kırklareli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırklareli gündem haberleri... KIRKLARELİ - Bir tarlada ele geçen 107 bin Hint keneviri imha edildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.