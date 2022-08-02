Kırklareli haberi... Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 517 bin 900 Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

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Kırklareli haberi... Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 517 bin 900 Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli haberi... Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 517 bin 900 Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli haberi... Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ayçiçeği tarlalarında, 517 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ayçiçeği tarlalarında, 517 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karaağaç köyünde ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisini aldı.

Ekipler İ.Z, E.E. ve M.A'nın tarlalarında yaptığı incelemede 517 bin 900 kök Hint keneviri tespit etti.

Kenevir bitkileri olay yerinde yakılarak imha edildi.

Tarla sahipleri, ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Lüleburgaz Kırklareli Jandarma Güncel Haberler

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