Kırklareli haberi | Kırklareli'nde asayiş

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Kırklareli haberleri... Kırklareli'nde su motoru çalan 2 şüpheli yakalandı.
Kırklareli'nde su motoru çalan 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Asilbeyli köyünde çiftçilik yapan E.Y. mısır tarlasındaki su motorunun çalındığını fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekipler bölgede yaptığı çalışmada su motorunu M.Ş. ve M.T'nin çaldığını tespit etti.
Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı. Çalınan su motoru ise sahibine teslim edildi.
Saman balyalarını çalan kişi yakalandı
Lüleburgaz ilçesinde bir tarladan saman balyası çalan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, F.E, Ertuğrul köyündeki tarlasında bulunan 20 saman balyasının çalınması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri yaptığı çalışmada saman balyalarını H.Ç'nin çaldığını tespit etti.
Olayla ilgili H.Ç. gözaltına alınırken, ele geçirilen saman balyaları F.E'ye teslim edildi.