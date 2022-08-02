Kırklareli haberi... Kırklareli'nde "Amatör Balık Tutma Yarışması" düzenlendi Kırklareli gündem haberi | Lüleburgaz ilçesinde "Amatör Balık Tutma Yarışması" düzenlendi. Lüleburgaz ilçesinde "Amatör Balık Tutma Yarışması" düzenlendi. Lüleburgaz Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince Tatarköy göletinde "Oltanı kap gel" sloganıyla gerçekleştirilen yarışmaya, yaklaşık 30 amatör balıkçı katıldı. Yarışmayı Kaymakam Salih Yüce, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Erkan Alkan, Kızılay Kırklareli Şubesi Başkanı Volkan Göç, Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç de takip etti. Yarışmada 60 dakikada 28 kilogram balık tutan Özcan Dinç, birinci oldu. Alkan, yarışmaya katılımdan memnun olduklarını belirterek organizasyonu geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi. Güncel AA / Çınar Türkmen Lüleburgaz Kaymakamlığı Lüleburgaz Kırklareli Güncel Haberler

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