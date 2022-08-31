Kırklareli haberi | Kırklareli'nde 88 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Kırklareli bölgesinden gelen habere göre Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 88 düzensiz göçmen yakalandı. Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 88 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 19-26 Ağustos tarihlerinde il genelinde denetim yapıldığı belirtildi. Açıklamada, denetimlerde 88 düzensiz göçmenin yakalandığı, göçmenlerin Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği ifade edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 10 şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, 9 araca el konulduğu kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Özgün Tiran Kırklareli Jandarma Göçmen Güncel Haberler

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