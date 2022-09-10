Kırklareli haberi | Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Kırklareli habere göre Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı. Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Tastepe köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bölgede A.A.M. idaresindeki araçta Filistin ve Fas uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A.M, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Özgün Tiran Kırklareli Göçmen Güncel Haberler

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