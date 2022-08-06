Kırklareli haberi: Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli haberi... Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 8 düzensiz göçmen yakalandı. Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 8 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, iki bölgede Afganistan, Mısır, Fas ve Suriye uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Güncel AA / Özgün Tiran Kırklareli Güncel Haberler

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