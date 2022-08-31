Kırklareli haberi | Kırklareli'nde 8 ayda 2 bin 419 Afganistan uyruklu sınır dışı edildi Güncel Haberler Kırklareli gelişmesine göre Kırklareli'nde 8 ayda 2 bin 419 Afganistan uyruklu sınır dışı edildi. Kırklareli'nde 8 ayda 2 bin 419 Afganistan uyruklu sınır dışı edildi. Alınan bilgiye göre, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri tamamlanana kadar Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde tutuluyor. Gerekli işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek için İstanbul Havalimanına götürülüyor. Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü 8 ayda 2 bin 419 Afganistan uyrukluyu sınır dışı etti. Güncel Kaynak: AA / Özgün Tiran Afganistan Kırklareli Güncel Haberler

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