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Kırklareli haberi | Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli haberi | Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli gündem haberi: Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.

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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, Kofçaz ve Lüleburgaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 5 bölgede Pakistan, Afganistan, Fas ve Suriye uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Suriye uyruklu 9 kişi, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Lüleburgaz Kırklareli Güncel Haberler

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