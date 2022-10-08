Kırklareli haberi... Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Kırklareli haberi... Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 14 düzensiz göçmen yakalandı. Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 14 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel Kırklareli Güncel Haberler

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