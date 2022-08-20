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Kırklareli haberi! AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, Lüleburgaz'da ziyaretlerde bulundu

Kırklareli haberi! AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, Lüleburgaz'da ziyaretlerde bulundu

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Kırklareli haberleri... AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Minsolmaz, AK Parti İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı ile esnafları ziyaret ederek istek ve sıkıntıları dinledi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Minsolmaz, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu söyledi.

Her fırsatta esnafları ziyaret ettiklerini belirten Minsolmaz, kendilerine iletilen sorunları çözmek için çalıştıklarını kaydetti.

Minsolmaz, ardından U-15 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 46 kiloda şampiyon olan Nil Aktaş'ı ziyaret etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Selahattin Minsolmaz Milletvekili Lüleburgaz Kırklareli Güncel Haberler

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