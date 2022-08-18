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Kırklareli haberi | AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, ziyaretlerde bulundu

Kırklareli haberi | AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, ziyaretlerde bulundu

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Kırklareli haberleri: AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Demirköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Demirköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Minsolmaz, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü makamında ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunan Minsolmaz, istek ve sıkıntıları dinledi.

Her fırsatta esnafı ziyaret ettiklerini belirten Minsolmaz, kendilerine gelen taleplere çözüm aramaya çalıştıklarını kaydetti.

Minsolmaz, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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