Kırklareli haber: Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi
Edinilen Kırklareli gelişmesine göre Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a gönderildi.
Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a gönderildi.
Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nezaretinde otobüslere bindirildi.
Göçmenler, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek için İstanbul Havalimanı'na götürüldü.