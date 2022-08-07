Kırklareli haber! Lüleburgaz Kaymakamı Yüce, YKS'de başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi - Haberler

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Kırklareli haber! Lüleburgaz Kaymakamı Yüce, YKS'de başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi

Kırklareli haber! Lüleburgaz Kaymakamı Yüce, YKS'de başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi

Kırklareli haberleri: Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında yapılan merkezi sınavda başarılı olan öğrencileri makamında kabul etti.

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Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında yapılan merkezi sınavda başarılı olan öğrencileri makamında kabul etti.

Kaymakam Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, sınavda başarılı olan öğrencilerden Aykut Bir, Doğukan Türkkan ve Emre Oruç ile bir süre sohbet etti.

Öğrencileri tebrik eden Yüce, "Milli, manevi ve insani değerleri yüksek olan gençlerimiz sayesinde istikbalimiz de parlak olacak" dedi.

Konuşmaların ardından Yüce, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Salih Yüce Lüleburgaz Güncel Haberler

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