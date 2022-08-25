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Kırklareli haber: Lüleburgaz'da narkotik denetimi yapıldı

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Kırklareli haber: Lüleburgaz'da narkotik denetimi yapıldı

Gelen Kırklareli haberine göre Lüleburgaz ilçesinde narkotik denetimi gerçekleştirildi.

Lüleburgaz ilçesinde narkotik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Özerler Mahallesi Altıyol mevkisinde oluşturulan 6 denetim noktasında kontroller yapıldı.

67 personelin katıldığı denetimde, şüpheli O.B'nin üzerinde 0,40 gram kenevir tohumu, A.Ö'nün üzerinde 10,13 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait fişek ele geçirildi.

Yağma suçundan aranması olan bir şüpheli de gözaltına alındı.

Denetimlerde 330 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel

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