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Kırklareli haber | Kırklareli Valisi Ekici, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

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Kırklareli haber | Kırklareli Valisi Ekici, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Gelen Kırklareli haberlerine göre Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencileri ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencileri ziyaret etti.

Ekici, Ahmet Cevdet Paşa Erkek Öğrenci Yurdu'nda, öğrencilerle akşam yemeği yedi.

Ardından öğrencilerle sohbet eden Ekici, istek ve sıkıntıları da dinledi.

Kırklareli Üniversitesini tercih eden öğrencilere teşekkür eden Vali Ekici, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtların aile sıcaklığında, modern ve son teknoloji ile donatıldığını söyledi.

Öğrencilerin artık yurtlarda gönül rahatlığı ile kaldıklarını ifade eden Ekici, Türkiye'nin her alanda büyümeye devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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