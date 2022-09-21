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Kırklareli haber: Kırklareli'nden Pakistan'daki sel bölgesine yardım

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Kırklareli haber: Kırklareli'nden Pakistan'daki sel bölgesine yardım

Kırklareli haberi: Kırklareli Valisi Birol Ekici, kentten bugüne kadar Pakistan'daki sel bölgesine 5 tır yardım malzemesi gönderildiğini bildirdi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, kentten bugüne kadar Pakistan'daki sel bölgesine 5 tır yardım malzemesi gönderildiğini bildirdi.

Vali Ekici, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası kapsamında 3 milyon 130 bin lira toplandığını belirtti.

Toplanan yardımlar ile 5 bin koli gıda malzemesi temin edildiğini ifade eden Ekici, yardımların en hızlı şekilde sel bölgesine ulaştırıldığını kaydetti.

Ekici, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Birol Ekici Kırklareli Pakistan Güncel Haberler

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