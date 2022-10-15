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Kırklareli haber | Kırklareli'nden kısa kısa

Güncel Haberler

Kırklareli haber | Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli haberlerine göre Kırklareli Valisi Birol Ekici, Tüm Gaziler Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Tüm Gaziler Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Ekici, Dernek Başkanı Gazi Erol Özsevimli ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Her fırsatta gaziler ile şehit ailelerini ziyaret ettiğini ifade eden Ekici, bu ülkenin şehit ve gazilerin sayesinde bugünlere geldiğini kaydetti.

KTSO Başkanlığına yeniden seçilen Ilık'a ziyaretler

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına yeniden seçilen Soner Ilık'a ziyaretler sürüyor.

Başkan llık'ı, Anneler Derneği Başkanı Aynur Yadalı, Kırklareli Valiliği İl İdare ve Denetim Müdürü Alaeddin İkican ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ziyaret etti.

Ilık, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni projeler üretmek için çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Birol Ekici Kırklareli Güncel Haberler

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