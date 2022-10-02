Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli haber... Kırklareli'nden kısa kısa

Güncel Haberler

Kırklareli haber... Kırklareli'nden kısa kısa

Edinilen Kırklareli gelişmesine göre Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, köy ziyaretlerinde bulundu.

Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, köy ziyaretlerinde bulundu.

Özdemir, ilçeye bağlı Akpınar ve Küçükyayla köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştığını ifade eden Özdemir, onların istek ve sıkıntılarıyla yakından ilgilendiklerini kaydetti.

"Hoş Geldin Bebek Projesi"

Vize Belediyesince başlatılan "Hoş Geldin Bebek Projesi" devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, proje kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek hediye takdim etti.

Ailelerin talep ve sıkıntılarını dinleyen Özalp, vatandaşların özel günlerinde yanlarında olmaya çalıştıklarını, acıları olduğu kadar mutlulukları da paylaşmak gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Özalp Bebek Vize Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title