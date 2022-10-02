Kırklareli haber... Kırklareli'nden kısa kısa

Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, köy ziyaretlerinde bulundu.

Özdemir, ilçeye bağlı Akpınar ve Küçükyayla köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştığını ifade eden Özdemir, onların istek ve sıkıntılarıyla yakından ilgilendiklerini kaydetti.

"Hoş Geldin Bebek Projesi"

Vize Belediyesince başlatılan "Hoş Geldin Bebek Projesi" devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, proje kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek hediye takdim etti.

Ailelerin talep ve sıkıntılarını dinleyen Özalp, vatandaşların özel günlerinde yanlarında olmaya çalıştıklarını, acıları olduğu kadar mutlulukları da paylaşmak gerektiğini söyledi.